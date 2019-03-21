全球幸福报告 芬兰蝉联榜首 我国排34

（早报讯）全球幸福报告20日出炉，芬兰蝉联全球最幸福国家。

中国通讯社引述俄罗斯卫星网的报道说，全球幸福报告（World Happiness Report）对156个国家进行了评估，考虑了预期寿命、社会支持、腐败等指标。报告应联合国要求编制，于2012年首次发布。

除芬兰外，丹麦、挪威、冰岛、荷兰、瑞士、瑞典、新西兰、加拿大和奥地利也跻身榜单前十，美国（第19名）、德国（16）、英国（17）和法国（24）则没有进入前十。

根据报告，俄罗斯排名68，较去年的59名有所下降。

亚洲方面，新加坡排名第34，泰国排名52，马来西亚排名80，印度尼西亚排92，而中国则排93。

最不幸福国家有南苏丹（第156名）、中非共和国（155）和阿富汗（154）。

去年3月，联合国公布2018年《世界幸福报告》，芬兰战胜曾经夺冠的丹麦和挪威，跃居榜首。

据人民网报道，虽然芬兰是北欧五国中唯一的共和国，却有着北欧国家的特点，平等、诚信、自由、遵纪守法，这些都令身居芬兰的民众感到自豪和幸福。同时，高工资、高福利、上学免费等也给芬兰夺冠加了分。

政府“从出生到坟墓”的全包式福利为芬兰人解决了后顾之忧，但这绝不是他们感到幸福的唯一原因。芬兰人米娜说：“我的老板很少让员工加班，除非有特别紧急的事情，老板会按劳工法每小时多付50%~100%的加班工资。工作外的时间我可以随心所欲支配，夏秋之交去森林里采果子，冬天与好友们坐在篝火旁畅谈……”没有任何压力的芬兰人，生活方式和人际关系都很简单。