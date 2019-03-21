越南私召车FastGo 下月进军我国

又有一家私召车业者将进军本地市场，这次是来自越南的FastGo。

继印度尼西亚私召车业者Gojek在去年底进军本地市场后，越南私召车业者FastGo也宣布会在下个月来我国分一杯羹。

FastGo是科技起步公司NextTech集团的子公司，公司的发展步伐相当快速，去年6月才在越南开始私召车服务，目前已是越南两大私召车业者之一，拥有接近六万名司机。

去年底FastGo进军缅甸仰光市场，新加坡将会是该公司进军的第三个国家，公司打算在今年内把业务扩大到印尼、菲律宾和泰国。

FastGo发表声明说，有意加入FastGo的本地司机，可从下个月1日起，通过FastGo手机应用登记；公众则可从下个月30日起，通过应用程序电召私召车。

自从优步（Uber）退出后，本地的私召车业者有Grab、Gojek、Ryde和Tada等，接下来就会增加多一个FastGo。

不过市场人士一般认为，FastGo加入不会带来太大影响，因为本地市场仍是Grab和GoJek的占有率较高，其他都是规模较小的业者。

繁忙时段无附加费

繁忙时段没有附加费，FastGo以较低收费抢滩。

FastGo暂未公布车资详情，但表示收费会比其他私召车公司低，乘客也无需支付繁忙时段附加费。

去年底Gojek刚加入时的策略，也是以低收费吸引顾客，市场人士相信FastGo也会这么做。

此外，有别于其他公司向司机收取佣金的做法，FastGo不抽佣而是每天向司机收取固定费用。如果司机一天的车程收入超过30美元，FastGo将收取不超过5美元费用（约6.73新元），若是司机收入低于30美元则公司不收服务费。