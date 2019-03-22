涉盗刷信用卡 男子今被控

一名29岁男子涉嫌用他人信用卡进行未授权、高达1万8000元的零售消费，被警方逮捕。

警方昨天（3月21日）发文告说，本月16日，警方接到受害者报案，指他遗失的信用卡出现了多笔未授权交易。

经进一步调查，商业事务局确认了男子的身份，昨天在淡马锡林荫道（Temasek Boulevard）逮捕他。

初步调查显示，男子相信是捡到了受害者不慎落在义顺2道一台AXS机器上的信用卡，并用该卡进行未授权交易。

除1000元现金，警方也起获了多件珠宝、电器产品及手表作为证物，这些物品相信是男子用受害者的信用卡购买的。

男子今天将被控上法庭。

警方提醒，任何人一旦不诚实盗用罪成，可被判坐牢最长两年，或罚款，或两者兼施。若欺骗罪成，可被判坐牢长达10年，并被罚款。

警方也建议持有信用卡及借记卡（debit card）的公众，一旦卡遗失，应立即拨电联系发卡的银行，并采取防范措施避免卡片遭滥用，比如通过选择接收一次性验证码（OTP）、选择每一笔交易都通过手机短信接收通知、定期检查银行账单，一旦发现异常立即通知银行、不要向陌生人提供信用卡或借记卡信息等。

警方也提醒商家及销售员工，在接受卡片付款时提高警惕，采取正确步骤处理付款，比如核对持卡人姓名及卡片的防伪特征，一旦发现可疑之处，立即通知处理交易的银行。