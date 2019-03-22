弱势团体和艺术家为地铁市区线添色彩

日后乘坐滨海市区线地铁时，不妨注意脚下是否有特别的绘画，这些五颜六色的艺术作品是由弱势团体受益者和艺术家共同创造，为乘客的乘车体验注入色彩和乐趣。

由国家艺术理事会发起的青年艺术节“闹吧！新加坡2019”与Band of Doodlers（简称BOD）携手举办Noise Local Motif 2019，让本地青年有机会同画家和艺术家接触，学习和创作艺术。

一名BOD导师会带领五六名青年艺术家组成一组，与指定的弱势团体合作，各组利用有限的颜色，完成六幅大型绘画。青年艺术家也会从受益者的画中寻找灵感，将部分元素融入自己的创作中。

这项计划用两个月时间完成，所有作品从今天起至4月19日，在市区线（Downtown Line）两列地铁内展出。

其中一名导师阿莱（35岁）带领青年艺术家同新加坡脑性麻痹联盟合作，以“幸福快乐”为主题，共同创造温馨的艺术作品。

阿莱指出，这项计划不仅能提供平台让青年艺术家展示作品，也让受益者有机会接触艺术，看到作品时也会有成就感和参与感。

患有脑性麻痹的陈炳耀是受益者之一。他对于能看到自己的作品展示在地铁上，感到既兴奋又感动。“我平时喜欢画画，刚好住在武吉班让，以后有机会的话会带我的家人一起搭地铁欣赏作品。”

交通部兼文化、社区及青年部高级政务次长马炎庆今早同青年艺术家和弱势团体受益者一同乘搭地铁，欣赏这些初次面世的作品。

他在活动后受访时指出，艺术应成为日常生活一部分，通过这项计划能给成千上万的乘客带来不同的艺术风貌。“希望以后能看到更多类似合作项目，给我们带来更多有创意的惊喜。”