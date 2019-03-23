李总理：医疗开支持续攀升 我国必须寻找新方法应付

政府的医疗开支已超过90亿元，比国内生产总值增加得还要快，李显龙总理指出，医疗开支持续攀升，新加坡必须在中期内寻找新方法应付开支，也得思考须花费在哪些方面、哪些药物与疗程较具成本效益。

李总理今早在盛港综合与社区医院开幕礼上致辞时说：“我们得做出艰难的选择，我希望做出这些选择时能得到国人的支持。”

他指出，政府医疗开支已超过90亿元，未来必定还会进一步增加，这终究是不可持续的。

根据财政部数据，2019财年的卫生开支估计为逾117亿元，比上一财年的逾106亿元高一成。

李总理说，虽然新加坡的医疗体系设有机制防止过度消耗医疗资源，但仍须注意政府津贴医疗服务的程度。

“这不只是为了节省纳税人的钱，也是为了避免鼓励医生过度治疗，避免过度消耗医疗资源。”

他说，在医疗津贴高或医疗服务免费的国家，人们不太担心医疗成本，进而导致医生进行更多无谓又昂贵的治疗。

李总理说，改善医疗体系需要大家一起努力，政府建设施、请医生与护士、确保国人能获得正确治疗等，而国人也得为自己的健康负责。

他说，意外或受伤到医院在所难免，但许多疾病可通过健康饮食与生活方式避免。“我们能为自己做的最好的事情，就是照顾身体，保持健康，完全不用到医院去。”