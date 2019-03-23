支持小贩文化申遗 沈颖：逾85万人请愿

小贩文化申遗的文件将在本月底将提交，文化、社区及青年部兼贸工部高级政务部长沈颖透露，至今有超过85万人请愿，令人鼓舞。

我国近来不断推广“小贩中心文化”，希望通过全民的力量成功将新加坡小贩文化申遗，以获选列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表名录”。我国将于本月底提交小贩文化申遗的文件，申遗结果预计明年底宣布。

国家文物局、国家地理和新加坡美食指南“食尊”今早在勿洛市镇广场举办名为“Celebrating#OurHawkerCulture”的活动，支持小贩文化申遗，同时为由国家地理举办的“最佳小贩照片比赛”中的优胜者颁奖。

比赛反响热烈，收到逾3000张参赛作品，反映多方面的小贩文化与历史，文化、社区及青年部兼贸工部高级政务部长沈颖也受邀出席颁奖礼，参观照片展览。

她在致辞时表示：“小贩文化是本地文化中不可或缺的重要一环，我们呼吁更多国人支持申遗，此次的活动十分鼓舞人心，目前已有超过85万国人支持申遗。”

她受访时表示，此次比赛中所拍摄的照片让全世界通过影像了解小贩文化，此次同国家地理合作，发动本地摄影爱好者，通过镜头捕捉小贩生活的点滴。

“支持小贩申遗的活动还会继续，目前已获得公众非常好的反响，之后也会通过摄影展等类似活动，发动民众表达他们对小贩文化的情感。”

公众可以登陆www.oursgheritage.sg网站，或到小贩文化巡回展，参与提名的过程。