行动党为王邦文庆祝90大寿

（早报讯）人民行动党为第一代阁员王邦文庆祝90大寿，李显龙总理称赞他一生为国奉献，并指他和其他第一代阁员一起为新加坡的生存、主权和成功奠定了基础。

王邦文来临周四过生日，行动党昨天在国会大厦为他庆生，多名现任和前任部长和行动党议员出席。

李总理致辞时说，王邦文是行动党第一任组织秘书，也是行动党第一名全职员工。他因见证战争的残暴和战后的动荡，坚信行动党打造独立、公平、公正、多元种族马来亚的理念，放下优渥的薪酬，投身行动党事业。

王邦文在以英文教育人士居多的行动党非共产主义领袖和以华语为交流语言的选民之间发挥了关键的搭桥作用。李总理说：“王先生帮忙党领导层把他们要传达的信息散播出去，也帮助行动党在1959年立法议会选举中大胜，这次胜利让行动党第一次组织政府。”

李总理也说，李光耀在回忆录中曾指，如果没有王邦文，李光耀会是个“又聋又哑的秘书长”。

王邦文是唯一一名仍健在的第一代阁员。他1959年当选直落亚逸区议员，进入立法议会，随后受委为内政部长，直至1963年。

卸下内政部长职务后，王邦文先后担任教育部长（1963年至1970年）、劳工部长（1970年至1980年）、环境发展部长（1980年至1984年）和交通部长（1983年）。