苏启文与女友被指拨逾4万通电话 假交易推高股价

（早报讯）“小股风暴”案开审，我国有史以来最严重的股票操作手法在庭上“揭秘”。破产商人与同居女友被指一年多内拨打超过4万通电话进行虚假买卖，操控189个交易户头，以“自己与自己交易”的手法推高三家公司的股价，其中一家的股价增幅高达541%。

三公司崩盘 市价蒸发80亿

控方指出，三家公司的股价最终在2013年10月4日崩盘，两天股价跌幅多达94%，导致市价蒸发80亿元。

马来西亚籍破产商人苏启文（59岁）与他的新加坡籍女友柯素玲（54岁）被指是引爆这场“小股风暴”的主谋。两人分别面对189项和178项控状，以抵触证券与期货法令的控状占大多数。

苏启文与柯素玲都不认罪，两人今起在高庭一起受审，案件估计得花上至少60天审理。他们的同谋吴兴锦（59岁）已在上周三认罪，被判坐牢三年。

一公司股价 九个月暴涨541%

控方在长达23页的开庭陈词中指出，这是新加坡史上最严重的股市操纵案，涉及本地三家上市公司——亚昇投资（Asiasons）、博诺集团（Blumont）和瑞狮集团（LionGold）。

2012年8月至隔年10月的14个月内，两名被告涉嫌以各种手法来推高股价，包括进行“洗牌”交易（wash trading），反复地让他们所操控的交易户头相互进行买卖，以虚假制造大量的股票交易量。其中，博诺集团的股价在九个月内暴涨多达541%。

控方指出，两名被告涉嫌在案发期间拨打了超过4万通电话，以指示股票经纪进行这些虚假买卖。过程中，除了股票交易的手续费，两名被告无须掏出任何投资金额。

控方将在第一阶段的审讯传召多达26名证人。已被治罪的吴兴锦也很有可能是控方证人之一，上庭指证昔日同党。