情侣涉台北弃婴 解剖初判女婴是活胎

狮城情侣涉在台湾弃婴，解剖初判女婴是活胎！

据《自由时报》报道，法医将女婴的肺脏和肾脏等器官切片，逐一放入水盆观察，肺脏浮上了水面，因此初步推测女婴出生当下曾经独立呼吸。

《中时电子报》报道，检警怀疑弃婴的狮城情侣恐涉嫌生母杀婴罪、或杀人罪，将等正式鉴定报告出炉后，不排除向新加坡启动司法互助调查。

新北市新店区侦查队发言人回应《联合早报》的询问时指出，女婴的解剖报告还未完成，有关解剖结果仍未对外公布。

今年2月26日凌晨3时50分左右，一名男子被指用黑色塑料袋装着新生女婴尸体，丢进台北西门町一家烤肉店的厨余桶。

台湾警方根据线索，追查到该男子相信是一名23岁的新加坡王姓男子，他和24岁的郭姓女友在2月19日抵达台湾，并于案发当天下午4时30分离境回返新加坡。查案人员也在客房浴室排水孔找到血迹、毛发和一小块的胎盘，经脱氧核糖核酸（DNA）比对后证实与女婴吻合。

女婴的遗体是在3月5日进行解剖。

台湾《中央通讯社》引述《自由时报》报道，法医将女婴的肺脏增器官，逐一放入水盆中观察，结果肺脏浮在水面上，初步判定女婴为活胎。在等待解剖报告出炉后，涉嫌弃婴的新加坡籍情侣可能面对杀人罪的司法追诉。

不过，台北地检署发言人陈佳秀受询时说，死因目前由法医研究所鉴定中，检方仍未收到解剖报告。