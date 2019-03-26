华文新闻平板电子报无须输入密码或更新应用

无须输入密码、无须更新程序，看新闻更便利。新加坡报业控股推出华文新闻平板电子报，为读者提供一体化的数码体验。

这个全新便捷阅报体验由报业控股和三星合作促成。凡签订配套的订阅读者将可免费获赠一台零售价为398元的三星Galaxy Tab A 10.5寸 Wi-Fi版平板电脑。该平板电脑已预设了应用，可供订户阅读《联合早报》、《联合晚报》和《新明日报》三份华文电子报。

这款应用的登录系统可与订户账号无缝对接，让读者无须担心忘记密码而无法登录。首次启动应用之后，订户下来无须密码就可自动登录，在WiFi环境中自动下载最新的电子报，让读者随时随地阅读，并在社交媒体上同朋友和家人分享新闻报道和广告。平板电子报也将存档多达14天的报纸，下载后的电子报也可离线阅读。

新订户的两年配套每月订阅费用为19元9角。已是订户的读者，则每月只需额外支付14元9角的费用。平板电脑都随两个配套附送。

报业控股华文媒体集团社长李慧玲说：“不谙英文的年长读者进入数码时代所面对的障碍往往被忽视，因此我们推出这个产品满足他们的需求。通过读报，希望他们也能成为我们智慧国的一份子。我希望年长读者的儿女会考虑通过这个产品订阅本地的华文报。”

三星新加坡资讯科技与流动配备副总裁蔡丽真则说：“三星致力通过创新的方式，充实新加坡人的生活。在新加坡社会迈向智慧国之际，让所有国人，尤其是年长人士充分享受科技为他们的生活所带来的便利和效率是重要的。我们很高兴能跟报业控股合作，借助三星Galaxy Tab A 10.5寸平板电脑的三星Knox平台开发了这套适用于新闻平板电脑的客制化方案。”

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