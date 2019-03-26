与罗厘争道面对两控状 脚踏车骑士要认罪

罗厘司机与骑士在巴西立争道惹风波，骑士的案件今早过堂，他在庭上表示有意认罪。

《新明日报》日前报道，罗厘司机张胜仲（58岁，渔场老板）与英国籍脚踏车骑士艾力克（35岁）于去年12月22日早上，在巴西立第3通道和巴西立坡交界处起冲突。司机疑不满骑士挡道鸣笛，骑士挥手打落罗厘侧镜，结果罗厘向左一晃，骑士被撞倒在地。事发后，两人双双被控。

张胜仲原本面对的控状，指他在通往新罗央连路的巴西立6通道开着罗厘，因疏忽行为没有留意罗厘右侧，导致他从脚踏车骑士的右侧超车时，撞上骑士。

不过控方在2月间修改他面对的控状，将原本的“疏忽行为”改为罪行更严重的“鲁莽行为”。张胜仲表示有意抗辩，案展下个月8日进行审前会议。他也面对没有在发生车祸的24小时内报案的控状。

艾力克则面对两项控状，一项指他没有在车道的最左边骑脚踏车而触犯交通法令的控状，另一项恶作剧的控状则指他用右手将罗厘左侧镜敲掉，导致15元损坏。

案件今早过堂，艾力克表示有意认罪，法官将案件展至下个月9日过堂，让艾力克认罪。

一旦罪名成立，恶作剧者可被判坐牢长达一年，或罚款，或两者兼施。

触犯交通法令者，初犯可被判罚款不超过1000元，或坐牢不超过3个月。