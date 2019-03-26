冒充建屋局承包商索取订金 56岁男子助查

自称是建屋局承包商的56岁男子被揭以维修天花板为由，向老人家索取订金，目前正在协助警方调查。

zaobao.sg昨日报道，住在大巴窑的刘中墨（72岁）上周五（22日）晚上看到一名中年男子站在住家门外，对方声称要装修他家天花板，他当下拒绝对方，对方转到对面独居的七旬叔邻居家，向他索取100元订金，并指隔天上门维修时需再付200元余款。

老邻居拿不定主意，便询问刘中墨意见，他劝邻居先询问儿子或建屋局的意见后再决定，未料中年男子暴怒大骂刘中墨，还朝他吐口水，甚至挥拳相向，导致他右手掌淤青，随后逃之夭夭。老邻居帮忙报警，无奈警察抵达时，中年汉已逃离现场。

警方今午受询时表示，一名56岁男子目前正在协助警方调查。

建屋局受询时澄清，当局知悉有人冒充建屋局承包商，但有关男子并没有为建屋局工作，当局也不曾聘请他到组屋进行任何工程。

发言人说，当局不时接到投诉，有人自称受雇于建屋局，并到组屋招揽更换大门、铁闸、窗口、垃圾斗、安装防盗系统或修补剥落的混凝土等生意。

“若碰到类似情况，居民可要求查看对方的证件，或致电建屋局热线1800-2255432，查证身份。”

建屋局也解释，一旦当局委任承包商到组屋维修，会提前在组屋张贴告示，内容包括承包商详情和上门维修的时间。