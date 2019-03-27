政府投入1亿4400元研发“新加坡食品故事”

为落实“30·30愿景”，我国科研团队正在研究从活动物细胞培植出肉类食品，协助本地农产品生产量达到国人10％的蛋白质需求。

这类采用先进生物科技生产的“未来食物”，将是下个月正式成立的新加坡食品局及新加坡科技研究局联合推出的“新加坡食品故事科研计划”（Singapore Food Story R&D Programme）的主要研究主题之一。

政府本月宣布，到了2030年，确保本地出产的农产品将能满足国人三成的营养需求，其中20％来自蔬菜水果，另10％则来自鱼肉和鸡蛋等食物所含的蛋白质。

由李显龙总理亲自领导的研究、创新与创业理事会这两天召开第11届会议，对“研究、创新与企业2020计划”（简称RIE2020）展开中期检讨。

李总理星期三傍晚在会议结束后召开记者会，新加坡国立研究基金会同时宣布一些在RIE2020下的新拨款项目，包括拨出1亿4400万元投入新加坡食品故事科研计划。

在这项计划下，新科研将研发新颖的生物科技技术，生产高价值、可持续及有营养的蛋白质等“未来食物”，其中包括从活的动物提取细胞，并连同含有多种营养成分的培养基放入生物反应器，从而培植成肉类食品（cultured meat），以及采用酵母菌等微生物来制造替代蛋白质。

另外，该计划也将致力研发可持续的农耕和水产养殖等技术，以及食品安全科学与创新。