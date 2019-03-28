樟宜机场成“世界最佳机场”七连冠

新加坡樟宜机场连续七年荣登“世界最佳机场”的榜首，同时也是第10次获此殊荣。这两项荣誉皆创下英国咨询集团Skytrax世界机场排名推出20年来的纪录。

Skytrax集团今天凌晨（新加坡时间）在英国伦敦举行的旅客航厦博览会议上宣布世界机场排名成绩。樟宜机场同时获选为“最佳休闲设施机场”和“亚洲最佳机场”。

Skytrax向1350万名来自100多个国家的旅客发出问卷调查，了解他们对全球约550座机场在登机、抵境和过境程序，以及购物等方面的评价。

Skytrax总裁普莱斯特德（Edward Plaisted）说，樟宜机场连续七年在这项评选中夺冠，创下极为优异的成绩，也凸显樟宜机场深受国际旅客欢迎。他也表扬樟宜机场专注于提升旅客使用机场的体验，以及不断开发新产品与服务。

樟宜机场集团总裁李绍贤对樟宜机场再度杨威国际表示荣幸。他感谢机场工作团队付出的努力和乘客长期给予的支持，并承诺会精益求精，继续提供卓越服务。

他也说，随着星耀樟宜（Jewel Changi Airport）下个月开幕，集团期待以更多元的设施及服务，为乘客和访客提供独特的樟宜服务体验。

樟宜机场今年首两个月的旅客人数为1080万人，与去年同比增加5.1%。

（以下视频于2017年3月制作）