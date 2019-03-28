幼儿园食物中毒事件 已184人受影响

幼儿园食物中毒事件持续延烧，多三家Sparkletots幼儿园中招，至今共七家幼儿园的师生出现肠胃炎症状，人数攀升到184人，入院人数也从早前的15人增加到18人，九人尚未出院。

人民行动党社区基金会（PCF）属下的Sparkletots幼儿园日前发生食物中毒事件，多名儿童吃了外包供应商餐食后吐泻发烧送院。

卫生部、国家环境局和农粮兽医局自本月22日起接到通报，介入调查病例后，餐饮供应商Kate’s Catering已被令从前天起暂停运作，以让当局继续进行调查。

有关餐食都是这家餐饮供应商在甘榜安拔（Kampong Ampat）中央厨房烹煮的。

卫生部今天（3月28日）公布事件的最新进展，截至昨午4时，共有七家Sparkletots幼儿园传出肠胃炎病例。病例总数从109起增加到184起，其中有18人入院接受治疗，九人已经出院，其余住院者的情况稳定。

发言人说，PCF Sparkletots与受影响学生的家长保持联络，密切关注孩子们的情况。PCF Sparkletots将继续为受影响者提供援助。

Sparkletots也在下午发文告表示，发生食物中毒事件的七家幼儿园位于榜鹅北、盛港中心第208座组屋、第210座组屋、第262A座组屋、第270座组屋、第290A座组屋，以及第298B座组屋。