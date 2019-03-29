眼科中心调低20种疗程收费

新加坡全国眼科中心决定调低20种疗程的费用，每项治疗的收费会比目前便宜15％至32％。

新加坡全国眼科中心（Singapore National Eye Centre）和卫生部是在今年1月，回应媒体报道一起个案时透露计划从这个月开始调整收费，不过当时并未确切说明包括哪些治疗。

《海峡时报》今天（3月29日）报道，共有20项疗程会降低收费，包括治疗视网膜疾病的玻璃体液注射（intravitreal injection）、青光眼手术等。经调整后，中心每年有1万4500次的疗程受影响，每个疗程的收费可减达数百元。

眼科中心回复《海峡》询问时说，他们通过检讨护理模式和提高运作效率来降低费用。此外，卫生部也会按照护理成本，定期调整资助金额。

发言人举例，新的护理模式包括改由护士或验光师肩负起照顾病患的部分责任。

《海峡时报》之前报道，82岁退休书商萧万炎（译音）前年在眼科中心动手术切除白内障，以及缓解泪囊堵塞，经政府津贴后他的医药费为4477元。

按照终身健保（MediShield Life），80岁以上国人必须支付3000元自付额，萧万炎利用保健储蓄户头付了这笔款项。他原以为剩下的1477元会由终身健保承担90％，没想最终却只得4元5角。

这是因为眼科中心的收费超出终身健保为相关手术设下的保赔顶限。事件曝光后，引起这一轮的收费调整。

发言人透露，中心出于善意，已支付了1300元给萧万炎抵消他须承担的金额。这约等于若当初医药费未超出保赔顶限，终身健保会支付的费用。