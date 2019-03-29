疏忽驾驶致好友送命 女经理监两周泪崩

女郎载好友回家遇车祸，导致好友丧命被控，今早（3月29日）庭上哭成泪人，被判坐牢两周，各级驾照吊销4年。

据早前报道，车祸发生在去年4月22日凌晨12时56分左右，地点是武吉知马一带惹兰安娜武吉和惹兰裕廊克基的交界处。三男女庆生后乘坐马赛地回家，岂料与SMRT巴士相撞，后座乘客林佳燕（23岁）香消玉陨，女司机和前座男乘客则受伤送院。

被告是马赛地女司机林绮欣（现年26岁，项目经理），她面对两项疏忽驾驶导致他人死亡与疏忽驾驶的控状。死者是被告的好友，伤者刘志伟（26岁）是被告男友，而另一名受害人则是43岁的巴士车长。

案情显示，去年4月21日傍晚，被告与男友出席死者男友的生日会，直到隔天凌晨才结束，被告提议送死者一程。

凌晨12时56分，被告停在事发的交界处，当绿灯亮起时，被告准备右转进泛岛高速公路朝往樟宜路段，因行为疏忽，没注意让路给直行车辆。当时，巴士车长以59公里时速从反方向的惹兰安娜武吉朝往金文泰路段行驶，前方车灯也启动着，看到轿车时已闪避不及。

巴士撞到轿车左侧，导致轿车旋转后停下。被告下车查看，报警等待救护车与警方抵达。救护车将死者送往国大医院，因头部重伤在当天早上7时06分过世。被告与男友则被送往黄廷方医院，被告右髋部与左膝盖蒙受挫伤，住院两天，从去年4月22日至5月11日获病假。

被告在庭上用纸巾擦拭泪水和鼻涕，她与家人一同出庭，但他们都不愿受访。