政府下周一立法应对网络假信息

政府确定将立法以应对蓄意散播网络假信息的问题，强制网络平台更正或撤下假新闻。但单靠法律并不足够，须辅之以国民对假新闻自我警惕，我国也须继续通过优质的新闻报道，培养知情的社会。

李显龙总理今晚（3月29日）出席亚洲新闻台20周年晚宴时指出这点。

他在致辞时回顾，我国去年初成立国会特选委员会，以更好地理解和应对蓄意散播网络假信息问题所造成的威胁。特委会之后提呈一些实用建议，让政府、企业、个人和社会能一同努力加强防御。

李总理说，政府已接受特委会的建议，包括立法以应对该问题，“防止网络假信息和网络操纵法案”（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill）来临周一也将在国会提出一读。

新法案将赋予政府权力，在网络新闻来源或平台蓄意散播网络假信息时，向他们追究责任。这包括要求他们显示更正内容或有关网络假信息的警示，以便读者或观众可掌握方方面面，对事件形成自己的想法。在极端和紧急的情况下，新法也将要求网络新闻来源撤下假新闻，以免造成无法弥补的损害。

但李总理强调，单靠立法并不足够，须辅之以公民对虚假新闻问题的警觉心。他们须充分了解周围世界正在发生的事情，并能够就他们所阅读和听到的内容进行合理评估。

李总理也指出，鉴别假新闻具有一定难度，而一般而言，人们对自己的鉴别能力也过于自信。

最近一项调查就发现，每10名受访国人当中，就有八人对自己识别假新闻的能力充满信心，但当他们接受测试、须对10个新闻头条进行鉴别时，其中九人却错误地将假新闻标题当真。

李总理说，调查结果并不令人意外，因为假新闻并不总是显得荒谬，即使是最聪明、训练有素的人也可能成为受害者，除非他们对事件已有特定了解。这是因为，假新闻的意图是要制造欺骗，让人们相信一些看似合理但实际上是错误的东西。