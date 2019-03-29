圣约翰岛石棉物质已完成清理 岛上设施6月起可租用

圣约翰岛和韩都岛上的石棉物质清理工作已完成，现已开放给公众。圣约翰岛上的扎营区和度假屋设施完成翻新后，将于6月1日重新开放。

新加坡土地管理局今天发文告宣布，当局在两个岛上的石棉（asbestos）清理工作已完成，最后的维修和翻新工作也即将完毕。

圣约翰岛、韩都岛（Pulau Hantu）和龟屿岛去年中被发现岛上瓦砾含有石棉物质，当局封锁了岛屿受影响的部分，也展开调查查清瓦砾的来源。

石棉是几种矿物纤维的统称，是以前常见的建筑材料。专家说，长时间接触石棉可能会导致石棉相关疾病包括肺癌，短时间的接触对身体造成危害的可能性极低。

龟屿岛在去年9月已经完成清理工作并重新开放。拉扎鲁斯岛（Lazarus）、卡斯岛（Kias Islands）以及实林格岛（Seringat）等岸外小岛上则没有发现石棉。

圣约翰岛上的扎营区和度假屋目前正进行最后阶段的维修与翻新工程，5月底完成后，将在6月初开放给公众租用。翻新后的扎营区将有新的厨房用具、电炉和家具，其中一个扎营区也将试用智能锁系统。

度假屋以往规定最短三天的租用期，当局将去除限制，让公众预定一两天的租用期，以鼓励更多人到访圣约翰岛。

公众从4月8日开始可上土地管理局网站预定圣约翰岛的设施。