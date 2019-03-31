政府成立高级别委员会检讨公共数据安全

（早报讯）政府成立高级别专门委员会，全面检讨公共机构现有的数据安全及保护措施。

总理公署今天傍晚宣布成立“公共机构数据安全检讨委员会”（Public Sector Data Security Review Committee），检讨整体公共服务部门现有的数据安全保护措施及机制，包括各个政府单位对于国人个人资料的收集及保护，以及它们所聘用外包公司处理相关资料的程序等。

委员会由副总理兼国家安全统筹部长张志贤以主席身份领导，他也是负责公共部门数据治理（Public Sector Data Governance）的部长。

委员会成员也包括领导智慧国计划的外交部长维文医生、负责网络安全事务的通讯及新闻部长易华仁、主管公共服务的贸工部长陈振声，以及主管政府科技局的通讯及新闻部兼交通部高级政务部长普杰立医生。委员会也将邀请来自私人业界的数据安全与科技专家加入以提供咨询。

总理公署说，委员会将从各方面着手展开有关检讨工作，包括检讨政府、相关外包公司及其他授权第三方代表等单位现有数据保护措施。

委员会过后将提出建议，改善政府保护国人数据及应对事故的技术、程序及能力，同时制定行动计划，建议政府应立即采取哪些措施，以及长期应落实的机制。

总理公署指出，委员会在检讨工作过程中，咨询国内外公共与私人领域的数据与科技专家，我国公共领域也将成立一个由各个政府单位公务员组成的跨部门工作小组从旁支援。

公共机构数据安全检讨委员会将在今年11月30日之前，向总理提呈检讨报告与建议书。