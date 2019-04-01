总检察署可执行境外递交法律文件 李绳武上诉被驳回

（早报讯）最高法院上诉庭裁定，总检察署获准就李绳武涉嫌发表面簿贴文藐视法庭一案，在美国递交法律文件给李绳武。

由大法官梅达顺、上诉庭法官郑永光和庄泓翔所组成的三司，今年1月听了李绳武的代表律师及总检察署的庭上陈词后，今天中午发表书面判词，驳回李绳武的上诉。

这起关于境外传递法律文件的上诉案，源于李绳武在前年7月15日于个人面簿页面发表的贴文。

当时，涉及李光耀故居的家庭纠纷已稍缓，李绳武在面簿贴文中分享外国媒体的相关文章，并撰文指新加坡政府“好争讼”（ligitious），法庭制度“温顺”（pliant），限制外媒报道尺度。

总检察署前年8月入禀高庭，对李绳武展开藐视法庭的诉讼程序，然后通过美国一家律师事务所，把法律文件递交给李绳武。

去年3月，李绳武向高庭申请撤销在境外递交法律文件给他的庭令，但被高庭法官驳回。

李绳武对高庭裁决提出上诉，其立场是，我国法院没有任何一项法庭条例，可支持总检察署在本案中对他进行境外文件传递。

三司在书面判决中指出，法庭条例（Rules of Court）其中一项程序条例，是允许在藐视法庭案中，对涉嫌构成藐视罪的当事人，执行境外递交法律文件。