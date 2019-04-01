政府启动立法程序 应对网络假信息

防止网络假信息和网络操纵法案（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill）今天在国会提出一读。新法案将赋予政府更大的权力，强制刊登假信息的个人或网络平台发布更正或撤下假新闻。

对于恶意散播假信息，企图损害我国公共利益的个人或机构，政府还能向他们追究刑事责任。

网络世界日益喧闹纷杂，网上充斥着各种新闻和资讯，民众越来越难分辨是非真假。多国经验已证明，假信息足以影响选举结果、撕裂社会断层线，其祸害不容忽视。

律政部长尚穆根今天在国会提出有关法案一读，正式启动我国应对网络假信息的立法程序。

根据定义，假信息泛指虚假的事实陈述，涵盖所有捏造的信息，但也包括完全改变其原有含义的事实扭曲。基于事实的个人看法、批评、讽刺（satire）或谐仿（parody），则不算是假信息。

同时，假信息还必须证实对我国公共利益造成了负面影响，政府才能正式采取行动。根据法案，公共利益包括：公共卫生、秩序、财政和国家安全；外交关系；选举或公投结果；公众对公共机构的信心等。

法案赋予政府一系列精细校准、多样化的手段，来应对各类假信息。

对于大部分的假新闻，当局只要求作者在涉事文章旁刊登更正即可，观众可以自行辨识双方说辞并做出判断。

但如果假信息的影响太大，政府可能要求作者把整篇文章撤下；而如果该信息已被广泛传播，难以一一删除，政府则可能要求报章、社交媒体平台等刊登广泛性更正，向公众澄清事实真相。

对于面簿、谷歌等负载假信息文章的网络媒介，当局可要求它们刊登更正或屏蔽该文章。若发现有机器人写作程序（bots）自动创建社交媒体账户，大肆传播假信息文章，当局也可要求该平台关闭相关虚假账户。

律政部强调，上述各类指示并不是刑事处罚。只有当相关个人、组织或网络平台拒绝遵守以上规定时，当局才会启用刑事处罚。

法案也明确，恶意在我国散播假信息的个人或组织，须承担刑事责任。

不满当局决定的个人或组织，可以向最高法院上诉，或提出司法检讨。

我国并不是首个提出对网络假信息采取法律行动的国家。法国和德国已通过相关立法；澳大利亚政府本周也将向国会提呈法案，规定社交媒体公司迅速删除在其平台上传播的暴力信息。