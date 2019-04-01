防止骚扰（修正）法案一读：网络恶意公开他人隐私列刑事罪

卫生部兼律政部高级政务部长唐振辉，在国会提出防止骚扰（修正）法案一读。

除了设立防止骚扰法庭，修订将把通过网络恶意公开他人隐私（doxxing）的行为，列为新的刑事罪。

修订也将扩大保护受假信息和网络不当行为侵害的受害者，尤其是受到骚扰的弱势群体和亲密关系者，向这类受害者下手的罪犯，与再度违反保护令者一样，最高刑罚都会提高一倍。

防止骚扰法令自2014年11月15日生效，让许多人受益。在该法令下被提控的超过1700个，保护令申请有超过500人，而推事庭接获超过3000个投诉申请。