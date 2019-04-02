（早报讯）美国股市周一隔夜收盘上涨，为第二季开局奠定强劲基调，因美国和中国的制造业数据乐观，缓解了对全球经济放缓的忧虑。道琼斯工商指数升1.27％，标普500指数上涨1.16％，纳斯达克指数涨1.29％。

本地股市方面，4月的首个交易日也取得开门红，新加坡海峡时报指数昨天上升1.17％或37.63点，报3250.51点。

今日值得关注股票：

1. 新加坡证券投资者协会（SIAS）向投资者说明，即使凯发（Hyflux）的协议安排（scheme of arrangement）获得通过，不代表公司的董事会和管理层不会被调查。

凯发将于本周五（5日）在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）召开协议会议，让所有债权人，包括永久证券和优先股持有人，针对协议安排投票表决。

该协会会长大卫·杰乐（David Gerald）昨天发表声明说，有一些投资者认为，如果投票赞成通过协议安排，所有针对凯发董事会和管理层的调查都会停止。投资者也将因此无法得悉公司的董事会和管理层是否有犯错，以及是否有人须为投资者的损失负责。

2. 新航工程（SIA Engineering）同新加坡航空公司签署新的服务协议，取代在2015年4月签署的协议。为期两年的新协议昨天起生效，可选择再续约两年，四年可为新航工程带来13亿元至14亿元的劳动收入。

3. 德华工业控股（Teckwah Industrial Corp）以1300万元，向两名供应商收购数码图像印刷公司Profoto Digital Service（简称DFS）。

4. 麦达斯控股（Midas Holdings）无法获得中国中车（CRRC）的注资而宣布清盘。

公司截至去年底的净负债为4710万元，负资产（negative equity）包括8110万元的净流动负债，流动资产（current asset）仅410万元。

新加坡警方、新加坡金融管理局和新加坡交易所昨天发表联合声明说，针对麦达斯前董事和高层人员的调查会继续，不会受公司申请清盘的影响。

5. 翱兰国际（Olam）获得3亿5000万美元（4亿7400万新元）的数码贷款，这笔贷款的利息与数码转型目标挂钩。贷款将用作再融资用途。