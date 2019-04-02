引擎出故障 新航暂停使用波音787-10客机

引擎叶片出现裂纹，新加坡航空公司暂停使用旗下两架波音787-10客机，部分航班将受到影响。

《海峡时报》报道，这些波音787-10客机采用的是劳斯莱斯Trent 1000 TEN引擎，为Trent 1000引擎的改良版。后者过去因引擎叶片出现裂纹而停止使用。

《海峡时报》引述消息人士指出，初步检查显示，新引擎的叶片也出现了裂纹。新航是在为一架从新加坡飞抵日本名古屋的航班做检查时，首次发现新型引擎有裂纹的问题。

新航今天发文告，证实客机引擎故障的问题。新航指已检查旗下787-10客机的引擎，酷航波音787-9客机的引擎检查工作也会在明天内完成。“在等待更换引擎期间，两架新航787-10客机暂时停止服务。”

新航说，一些采用787-10客机的航班服务将受到影响。“新航会调用其他客机继续提供航班服务，将航班调整的影响降至最低。不过，由于替代客机的载客容量较小，部分客户可能会因此受到影响，新航将联系各别受影响客户。”

新航是全球首个购入波音787-10客机的航空公司，目前拥有九架波音787-10客机。新客机去年投入运作，内部设有36个商务舱和301个经济舱座位。