（早报讯）美国股市周二隔夜收盘基本持平，主要是从本季度强劲开局中稍作休整，且经济数据并没有缓解人们对经济增长的担忧。道琼斯工商指数下跌0.3％，标普500指数持平，纳斯达克指数涨0.25％。

本地股市方面，海峡时报指数连续第二天强劲攀升，昨日再扬升29.27点或0.9％，闭市达到3279.78点，这是海指自去年8月10日至今七个半月来的最高闭市水平。



今日值得关注股票：

1. 能源市场管理局向市场说明，凯发（Hyflux）目前的财务状况，是公司的商业决策所造成。

能源局昨天答复《联合早报》交流版读者来函，指把凯发目前的困境归咎于政府推出的既定合约（vesting）计划以及政策改变导致电价下滑，是错误的结论。

该局说，在2009年推出液化天然气（LNG）既定合约计划，鼓励发电厂采用液化天然气。发电厂根据各自的商业决策，自行决定是否参与这项计划。

2. 凯德集团（CapitaLand）昨天为杭州来福士中心举行结合六大业务形态的全业态品牌发布会，而全业态的实现被视为凯德深耕中国25年后其深厚综合发展实力的体现。

凯德集团总裁（中国区及投资管理）罗臻毓昨天在记者会上在回答《联合早报》的提问时也指出，随着凯德即将收购星桥腾飞（Ascendas-Singbridge），后者在工业和商业园的项目和发展能力，将有助于凯德的全业态更为充实和完善。

3. 吉宝房地产信托（Keppel REIT）发售2亿元可转换债券，这个五年期的债券，于2024年到期。发售额可增至2亿5000万元。

4. 由新加坡报业控股（SPH）和新传媒集团（Mediacorp）合资创办的数码广告平台“新加坡媒体广告交易平台”（Singapore Media Exchange，简称SMX）新增七名国内外合作伙伴，让平台广告客户可面向更多区域消费群众。

SMX昨天宣布，这七名合作伙伴包括视频流媒体平台Viu、电商平台Carousell、Mudan和Kaidee、马来西亚媒体公司Astro旗下数码营销平台Blaze Digital、泰国门户网站Sanook和菲律宾数码媒体平台GMA New Media。

5. 三立环境（Sanli Environmental）最近在新加坡和缅甸争取到总共1210万元的新合同，这是集团手头上的订单达到1亿9800万元。新合同将从2020财年开始对三立环境的营收作出贡献。