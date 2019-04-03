3月份整体经济采购经理指数上扬至51.8

（早报讯）日本经济新闻（Nikkei）与金融信息公司IHS Markit今早公布3月份新加坡整体经济采购经理指数（PMI）的数据，该指数从2月份的49.8，上扬到51.8，处于扩张状态，并终止过去三个月连续下滑跌势。

不过就首季度而言，我国PMI表现仍不如之前一季。

我国企业3月份的新业务增长强劲，主要是来自需求改善和企业促销举措收效。海外市场订单增加，也带动出口销售四个月来首次上扬。

PMI是衡量制造业未来表现的指标，高于50说明制造业处于扩张状态，低于50则显示制造业萎缩。