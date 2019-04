(早报讯) 陆路交通管理局原则上批准两家共享脚踏车业者的营业执照,允许它们在公共场所经营“无车桩”共享脚踏车服务。

这两家公司是:Anywheel Pte Ltd and Moov Technology Pte Ltd 。

陆交局发布文告说,当局在上一轮的共享脚踏车营业执照申请期于2月11日截止前,收到三家业者的申请。

当局经过仔细评估,决定将Anywheel原本已获得的监管沙盒执照,提升至正式执照。Anywheel经营的共享脚踏车可从目前的多达1000辆,增至多达1万辆。

Moov是新加入共享脚踏车市场的业者,它将获得经营达1000辆共享脚踏车的监管沙盒执照。

提出申请的第三家业者是Ywise Circle Pte Ltd。当局说,该公司没有通过评估,申请不成功。