（早报讯）美国股市周三隔夜小幅走高，延续本季开局强劲的势态，因对中美达成贸易协议的希望增强，芯片制造商上涨带来提振。道琼斯工商指数上涨0.15％，标普500指数升0.21%，纳斯达克指数涨0.6％。

本地股市方面，中美贸易谈判出现重大进展，提振股市，新加坡海峡时报指数重登上3300点水平，回到近八个月来新高，闭市报3311.27点，起0.96％或31.49点。



今日值得关注股票：

1. 新加坡邮政（SingPost）完成策略检讨后，决定卖掉美国的电子商务业务。

新邮政昨天闭市后发文告说，将展开脱售美国电子商务公司Jagged Peak公司和TradeGlobal控股的程序。

新邮政认为，公司的长处和策略竞争优势是在东南亚和亚太区，这些区域可提供吸引人的增长机会。

2. 新加坡报业控股（SPH）招兵买马扩充资讯科技团队，进一步提升集团数码能力，推动“数码为先”发展策略。

去年5月，报业控股集团迎来科技总监弗朗西斯（Glen Gary Francis）和产品总监萨德瓦（Gaurav Sachdeva），两人通力合作为集团数码媒体产品带来新气象。

弗朗西斯透露，集团资讯科技团队规模已扩大一倍，新增职位包括首席系统架构师、程序管理和价值工程主管、信息安全主管和网站可靠性工程主管等。

3. 英利国际置业（Ying Li）闭市后宣布，投资控股公司中国光大的子公司献议以每股0.14元现金全面收购英利。中国光大和协同控股人拥有英利58.91％股权。

4. 明策集团（Clearbridge Health）将以940万元收购印度尼西亚医疗实验室业者IGM Labs的89.6％股权。

5. 大华银行（UOB）去年净利创下40亿1000万元的新纪录，集团副主席兼总裁黄一宗的薪酬也水涨船高，再度回返千万元水平。

大华昨天公布的2018财年年报，黄一宗去年的固定薪水保持在120万元，花红则从814万元增长14.6％至933万元，再加上交通等非现金津贴，共计1056万元，同比增长12.7％。