陈振声：中小企业应重视研发创新

中小企业在开源节流的同时，也应重视研发工作，推出创新产品。贸工部长陈振声呼吁中小企业与新科研合作，加大研发力度，推动业务发展。

他昨天在新加坡科技研究局（A*STAR）和新加坡企业发展局（Enterprise Singapore，简称ESG）联办的年度中小企业日活动致辞时，强调了公共领域科研设施同中小企业合作的重要性。

他说：“把研究与创新技术同企业结合起来，不是自然会发生的事。许多国家，如新加坡，投入大量资金进行研发与创新工作上，可是很少国家能有效地把企业和研究成果联系起来。”

“如果企业无法运用这些研发成果，科研、创新和企业循环过程才能完成。如果企业的表现不好，我们就没有继续推动这个循环的资源。”

他以知名英国科技公司戴森（Dyson）来新设厂研发电动汽车为例指出，该公司计划在本地从事研发工作，而我国有完善的知识产权保护法与供应链，于是把总部移至我国。

自2002年以来，近500家本地企业通过善用科技运作蓝图（Operation & Technology Roadmapping）计划，与新科研合作，推动创新。

新科研的”技术提升”（T-Up）计划，借调科研人员给中小企业，自2003年以来，已有800多名研究员参与了700多个中小企业的研发项目。 其中大约50人在借调期结束后加入这些公司。