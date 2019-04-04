交通部：新柔地铁若延期 须获两国同意

针对马来西亚要求再延期新柔地铁系统计划六个月，我国交通部今天回应说，只要双方都同意，马方可以要求在双边协议下展延项目期限，或重新检讨项目框架和范围。

交通部说，马方也可以要求暂停该项目，或终止现有地铁双边协议，并要求就新的双边协议展开谈判。

马来西亚交通部长陆兆福日前表示，马方将向新加坡政府要求多六个月的时间来研究新柔地铁系统（RTS）的其他选项，包括如何减低工程成本。若新加坡同意马方的延期要求，马方将在今年9月决定如何处置这个项目。

这是马方第五次要求展延确定合资伙伴的期限。

根据新马两国去年初签署的新柔地铁系统双边协定，新加坡地铁业者SMRT企业和马来西亚国家基础建设公司（Prasarana）其实在去年6月30日之前，就必须成立合资公司，并在9月30日前与两国政府签署特许经营协议，以合作经营新柔地铁。

不过，希盟政府去年5月上台后，成立合资公司的进度就停滞不前。马方一再展延成立合资公司的期限，上一个期限已在上星期天（3月31日）到期。

我国交通部今天发表文告说，只要双方都同意，马方可以要求在双边协议下展延项目期间，或重新检讨项目框架和范围。

“例如，马方可以像暂停新柔高铁计划一样，要求暂停RTS计划。或者马方也可以终止现有RTS双边协议，要求同新加坡重新协商双边协议。”

根据现有RTS双边协议，新柔地铁预计2024年12月31日前启用，每小时为1万名乘客提供服务，平均一天可达到7.2万人的乘客量。不过，由于马方一再拖延项目进度，地铁计划已确定无法如期通车。