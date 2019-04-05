（早报讯）美国股市周四涨跌互见，投资者在等待中美贸易谈判明朗化的消息。道琼斯工商指数收涨0.64％，标普500指数升0.21％，纳斯达克指数跌0.05％。

本地股市方面，新加坡股市昨日起伏不定，但最终仍取得六天连涨的佳绩，海峡时报指数涨0.15％或4.94点，闭市报3316.21点，达到约八个月以来或去年8月8日以来最高闭市水平。

今日值得关注股票：

1. 云顶新加坡（Genting Singapore）45亿元增资计划被认为“价码庞大”，加上国人的赌场入场税昨起上调，以及政府计划在2022年提高赌场收入税率，这导致公司股票昨天面对抛压，一度受挫逾10％。

2. 凯发与印度尼西亚财团SM投资的重组协议正式破局，原定今天举行让债权人投票表决的协议会议也取消。若凯发在本月底前找不到另一个投资者注资，很可能走向清盘。

3. 星狮地产（Frasers Property）周四说，有买家对星狮大厦（Frasers Tower）有兴趣，集团正与对方洽谈，但不保证会达成任何交易。

4.金声能源（KS Energy）宣布，持股80％的子公司KS Drilling的财团，获得印度尼西亚一份490万美元（约664万新元）的钻油台工程合同，有关工程预期将在今年6月开始。

5. 卓先投资有限公司（Excel First Investment）再度向建滔铜箔集团（Kingboard Copper Foil）提出全面收购献议，收购价每股0.60元，并有意把公司从主板除牌。

收购价比集团在4月1日的闭市价高出9.1％，比一个月的交易量加权平均股价高出16.1％。