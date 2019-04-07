居民可在部分超市买社区内自种蔬菜

（早报讯）杨厝港城市农场庆丰收，首次收成500公斤生菜，居民即日起可在宏茂桥部分邻里超市买到社区内自种的蔬菜。

大约500名来自杨厝港邻里的居民，今天一早来到宏茂桥六道第700座多层停车场，想要亲眼目睹顶层设置占地1800平方米的城市农场“CitiponicsFarm”。

负责经营此商业农场的Citiponics创办人张华国受访时指出，农场是在2月底播种耕种，经过一个多月后，今天配合农场正式成立进行首次收成。今天收成的500公斤生菜（Georgina Lettuce）只是农场种植量的八分之一。

除了生菜以外，未来也可种植25种不同蔬菜，比如菜心、奶白、芥兰等，让居民可以吃到邻里亲自耕种的蔬菜。

张华国说：“今天开始，在宏茂桥第712座的职总超市和宏茂桥中心的与Hypermart超市已经可以买到我们收成的蔬菜，以后会在更多超市售卖，这些蔬菜更安全健康，而且价格可以和进口蔬菜竞争。”

贸工部高级政务部长许宝琨医生今早亲自把部分城市农场收成的蔬菜送给附近的Al Muttaqin回教堂，并宣布Citiponics城市农场正式成立。

同时也是宏茂桥集选区议员许宝琨致辞时指出，政府早在一年多之前就在探讨如何把很少利用到的空间改造成整个社区都能受惠的地点，在建屋发展局、食品局和市镇会等单位的配合下，杨厝港社区农场正式成立，让居民可以自食其“果”。

他说：“希望居民们可以支持我们下一个阶段的发展，在邻里区找到更多类似的空间，把城市农场扩展开来。”