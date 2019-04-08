维文：假社媒账户散播关于我国不实信息

（早报讯）我国近期遭一些社交媒体平台假账户所散播的不实信息影响，包括妄指我国为了与马来西亚达成某些协议而参与一马公司涉嫌洗黑钱的行为，以及过去几个月批评我国在新马双边争议中采取的立场。

外交部长维文医生星期一早上为第13届亚太高级国家安全官员研讨会（Asia Pacific Programme for Senior National Security Officers，简称APPSNO）致开幕辞时说，针对网络空间的管制仍处在初步讨论阶段，但这些讨论必须加速展开，才能跟得上时代的变化。

“在我们能制定有效的解决方案之前，恐怖分子将能继续利用这个几乎无管制的空间去散播可恶的极端主义思想……就连看似较不危险的假信息，久而久之也会严重损害我们的社会结构。”

他透露，我国也发现有假社交媒体账户恶意地散播假信息的情况，例如之前就有假账户，妄指我国为了与马来西亚达成某些有利协议，而帮忙一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）的洗黑钱活动。

新马两国过去数月发生争端时，我国也发现假账户发表的网上言论突然激增，严厉批评我国采取的立场等。

维文说，这些是难应对、具挑战的问题，但我国必须去面对这些问题，坦承这些事情正在发生，并想方设法去应对。

APPSNO由隶属南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的卓越国家安全研究中心主办。