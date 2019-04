(早报讯)监管本地宝石和贵金属经销商的新法令后天起生效,经销商必须在六个月内取得注册证书,否则就算违法营业。

宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐融资)法令(Precious Stones and Precious Metals(Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing)Act)今年2月在国会三读通过。

这项法令旨在加强对宝石和贵金属经销商的监管,以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准。

新监管框架在本月10日生效后,将加强本地反洗黑钱和反恐融资制度的效用,打击罪案并改善国内和全球的安保。有关经销商最迟得在10月9日完成注册。

未经注册而从事宝石和贵金属经销业务属违法。违例者一旦定罪,可面对罚款最高7万5000元,或监禁最长三年,或两者兼施;继续违例每日可被罚最高7500元。