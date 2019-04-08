新马民航局携手开发新仪表程序取代ILS

新马两国民航局同意携手，为实里达机场开发以全球定位系统（GPS）为基础的仪表起降程序，以取代原来的仪表降陆系统（ILS）。

两国近日就领空纠纷课题达成协议，我国交通部长许文远与马来西亚交通部长陆兆福，今午在吉隆坡国际机场召开记者会，透露更多详情。

许文远说，两国在经过几轮讨论后，已了解了彼此的关切和需求，并达成双赢协议。

在协议下，新加坡民航局从上周五（5日）晚11时59分撤销实里达机场的仪表降陆系统（Instrument Landing System，简称ILS）起降程序，马国民航局则无限期暂停把巴西古当上空列为永久禁飞区。

此外，两国民航局也将合作，为实里达机场开发以全球定位系统（GPS）为基础的仪表起降程序，取代ILS。

许文远指出，由于一年里不同时候会刮东北风和西南风，新系统须照顾不同风向，因此将覆盖巴西古当北部和新加坡南部。

对于马国有意收回西马南部的民航交通管理权，两国也已成立高层级委员会检讨1974年的同意书。许文远今午宣布，该高层级委员会将由新加坡交通部常任秘书和马国交通部秘书长担任联席主席。

与此同时，针对马国要求将新柔地铁项目再延期六个月，许文远透露，两国总检察长与官员将合作制定补充协议，以落实这项要求。

许文远说：“我国会像处理新隆高铁项目一样，以善意与合理的包容心来处理这个问题。