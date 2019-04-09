（早报讯）吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）通过子公司吉宝新满利（Keppel Singmarine），展开自动化拖船开发项目。这艘拖船将由Keppel Smit Towage管理，预计在2020年第四季完工。到时，它将是本地首批自动化船只之一。

为开发自动化拖船，吉宝岸外与海事已获得新加坡海事及港务管理局（MPA）旗下的海事创新与科技基金（MINT)提供高达200万元的资助。

吉宝岸外与海事是在去年4月与海事局和新加坡海事与岸外工程科技中心（TCOMS）共同签署谅解备忘录，合作发展适用于各类海事活动的自动化船只，包括港口运营作业如导入、靠泊、系泊和拖运等。

吉宝的自动化拖船项目中，将涉及改装6500吨拖船，装置先进导航系统如定位移动、数码化驾驶员视野、以及碰撞检测和回避仪器等。与此同时，吉宝也会建设岸上指挥中心，以便能远程操控拖船。

作为项目内容的一部分，吉宝岸外与海事也会通过它的科技部门KMDTech，与海事局和海事科技中心合作开发各种技术，并成为自动化解决方案的系统集成商。

这些技术包括开发数码版本的拖船，可模拟多种情况下船只运行状态，从而优化船只操作过程，以及能改善拖船操控和回应的数据分析工具。目前，美国船级社（American Bureau of Shipping，简称ABS）原则上批准这些新功能如远程导航操控和自动化控制系统等。

另外，第一通（MI）也是这项目的合作伙伴之一，利用它的4.5G网络连接，支持自动化船只运营和先进海事作业，包括从船只到岸上的通讯、以及支援物联网海事应用等。