新加坡副总理张志贤明起访华六天

（早报讯）新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤明天启程访华，他将在六天内到访四个城市，期间与中共政治局委员、中组部部长陈希在延安共同主持第七届新中领导力论坛。

新加坡公共服务署、外交部、贸工部和文化、社区及青年部今天发布联合文告说，应陈希邀请，张志贤将从本月10日至15日访华，他明后两天（10日、11日）先到访北京、星期五前往江苏省苏州市、星期六续程上海、之后前往陕西省延安市逗留两天。

在北京期间，张志贤将会见中共政治局常委、中纪委书记赵乐际；中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪；中央军事委员会委员、中国国务委员兼国防部长魏凤和，以及其他中国中央领导人。

在苏州期间，张志贤将出席新中第一个政府间合作项目苏州工业园区的25周年庆祝活动，并会见中共江苏省委书记娄勤俭与出席娄勤俭所设的午宴。到了上海，张志贤将参加汇聚在华新加坡人的“新加坡日”活动，并会见中共政治局委员、上海市委书记李强。

张志贤将在延安干部学院与陈希共同主持以“不断实现人民对美好生活的向往”为主题的第七届新中领导力论坛。两人将发表开场讲话，并举行双边会见，主管公共服务的贸工部长陈振声将以本届论坛新方副联合主席身份参与。

中共陕西省委书记胡和平将与张志贤会见，并设午宴招待新方代表团一行。

新中领导力论坛于2009年首次举行，是两国政治领导人和高级官员讨论和交流领导力发展共同挑战等经验的战略性平台。这也是前年10月中共十九大之后，新中双方举办的第一场领导力论坛。

本届论坛地点延安是中共革命圣地，上一届在中国举行的新中领导力论坛则在被称为中国“革命摇篮”的江西井冈山举行。

陪同张志贤部分或全部行程的包括文化、社区及青年部长傅海燕、主管公共服务的贸工部长陈振声、总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮（只参加北京与苏州行程）、通讯及新闻部兼交通部高级政务部长普杰立医生、律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉（只参加苏州、上海和延安行程）、内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲、以及外交部兼贸工部高级政务次长陈有明医生。