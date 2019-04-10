职总课程助技师半专业人士掌握基本数码技能

为帮助技师与半专业人士掌握数码技能，多个机构推出为这些员工量身定做的数码科技短期课程，帮助员工与公司迈向工业4.0。

全国职工总会副秘书长许宝琨医生今早到工艺教育学院参加首届航空工程周，他致辞时宣布推出工友4.0促进数码科技能力证书，让技师与半专业人士（Technicians and Associate Professionals，简称TAP）通过一系列课程掌握基本数据技能。

工业4.0也称为第四次工业化革命，指的是制造商大量采用智能技术、物联网、云计算等新科技。

许宝琨也是贸工部高级政务部长。他透露，本地有不少给专业人士、经理和执行人员（PME）的数码课程，但TAP却很难找到适合他们的课程，因此他们想要填补这空缺。TAP占我国劳动人口的21%。

在工友4.0促进数码能力证书下，员工得完成两个基础课程，以及从技术、新兴技术和编码与软件这三组课程中，各选一种课程。多数课程时长约7至8个小时，每个课程有一部分在职总手机学习应用上进行，方便忙碌的员工。

这些课程包括智能居家科技、数据分析、用聊天机器人与顾客互动等，90%的课程费用由新加坡精深技能发展局资助，津贴后费用介于19元至85元。