一周内第二起 我国起获大批穿山甲鳞片

（早报讯）继上周截获价值5230万元的12.9吨穿山甲鳞片后，我国执法机关前天（8日）在一个要从尼日利亚送往越南，装满“决明子”的集装箱内截获另一批重达12.7吨， 价值约5160万元的穿山甲鳞片。

根据国家公园局、新加坡关税局和移民关卡局今天发布的联合文告，这三家执法机关是在前天检查上述40英尺集装箱时，截获大批穿山甲鳞片。

根据申报资料，该集装箱应该是装了决明子（cassia seed），但经执法人员检查，箱子内装的是474包穿山甲鳞片。这些鳞片来自两种不同的穿山甲，鳞片数量相等于约2万1000只穿山甲。

这是本地执法机关在五天内（4月3日至8日） 起获的第二批穿山甲鳞片。这两批穿山甲鳞片共重达25.6吨，相信也是本地执法机关有史以来在执法行动中起获的两批最大批穿山甲鳞片。

我国曾在2015年和2016年两度起获穿山甲鳞片，这两批鳞片共重达440公斤。

作为濒危物种国际贸易公约（CITES）签约国，凡是在新加坡非法进口、出口、过境、拥有、售卖或向公众展示包括穿山甲与象牙在内，任何受CITES保护的野生动植物及相关产品，皆属于违法行为。违例者一旦罪名成立，可面对最高50万元的罚款，或长达两年监禁，或两者兼施。