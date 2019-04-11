陈清木新政党 以棕榈树为标志

（早报讯）新政党“新加坡前进党”的标志获批准，红色棕榈树党标首度亮相。

人民行动党前议员陈清木医生今早在面簿宣布， 他所组织的新加坡前进党的党标已获批准。

他分享的图片显示，党标只有红白两色，设计重点是红色的棕榈树。

陈清木指这标志象征成长（growth）、目的（ purpose）、力量（strength）和生命（life） 。

他说：“这棵树有五片树叶和一个人形树干， 人形树干象征这个政党的信念，那就是人民为核心关注与力量来源。 ”

五片树叶则代表政党奉行的五个理想，即民主、平等、公正、 和平和进步。 陈清木指这也代表多元种族和具有包容性的本地社会拥有四大种族和 新公民。

现年78岁的陈清木今年1月16日向社团注册局提出申请， 成立名为“新加坡前进党”（Progress Singapore Party）的新政党， 此政党在上月28日获得社团注册局的正式批准。

陈清木之后通过面簿贴文透露， 新政党的12名创党成员包括其他行动党前干部， 并称该党未来成立替代政府“是有可能的”。

陈清木今年初也一度连访四个集选区，即西海岸、义顺、 淡滨尼和马林百列。