涉参与39起电子商务及商业诈骗案 32人助查

年龄介于17岁至56岁的22名男子及10名女子，涉嫌参与39起骗案，目前正协助警方调查。

警方今天（11日）下午发文告说，金文泰警署于本月8日至10日进行了为期三天的执法行动。

上述32人相信参与了39起电子商务骗案及商业相关的犯罪行为，受害者在这39起案件中的损失超过150万元。

其中，26人涉嫌允许犯罪分子使用他们的银行账户进行诈骗，包括在网上打购物诈骗广告销售音乐会门票及电子产品、贷款骗局和冒充他人骗案。

警方正按照刑事法典下的欺骗罪名，或贪污、贩毒和其他严重罪案（没收利益）法令下的洗钱罪名，对他们进行调查。一旦欺骗罪成，他们可被判最长10年监禁及罚款。一旦洗钱罪成，他们可被判最长10年监禁，或罚款最高50万元，或两者兼施。

另外五名嫌犯则涉嫌欺骗，正在接受调查。

最后一名嫌犯正在接受失信的调查。一旦罪成，他可被判长达七年的监禁及罚款。

金文泰警署署长佩雷拉（Jarrod Pereira）助理警察总监警告，警方严厉看待涉及骗案及失信者，不法分子将依法被对付。

警方也提醒公众，为避免成为共犯，应拒绝他人要求使用自己的银行账户或手机服务的请求，因为一旦银行或手机账户与非法交易扯上联系，自己也需承担责任。

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