张志贤：苏州工业园区可成第三方市场借鉴

新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤表示，新加坡可以成为中国企业走进“一带一路”第三方市场有力的合作伙伴。他也认为，苏州工业园区的成功和经验可以为第三方市场提供有益的借鉴。

正在中国进行为期六天访问的张志贤，今天（12日）前往江苏与中共江苏省委书记娄勤俭会见，并参加中新苏州工业园区25周年庆。他日前接受了中共江苏省委机关报《新华日报》的电邮采访，谈到新中合作、苏州工业园区、一带一路倡议以及《外商投资法》等课题。

张志贤指出，苏州工业园区作为新中首个政府间合作项目，一直扮演着新中合作的探路者角色，也是两国友好合作的标志。他表示，苏州工业园区的发展已超越了一般传统工业园区，并对园区的发展感到欣慰。

他说：“园区在中国被视为有效的发展模式，并在江苏其他城市，以及新疆的霍尔果斯、安徽的滁州和浙江的嘉兴被复制推广。”

张志贤也指出，新加坡企业发展局、 新加坡科技研究局和苏州工业园区管理委员会于 2018年9月签署的关于深化科技创新创业与商业化领域合作的谅解备忘录后，新加坡科技研究局正筹备在园区设立其第一个海外企业合作中心。

他说：“新加坡科技研究局将携手园区管委会，促进新加坡与中国科技公司的跨境合作，以及鼓励并支持中小企业在园区实现产业化和海外市场推广。”

对于中国最近通过的《外商投资法》，张志贤认为这将创造更可预测及更具吸引力的投资环境，并为新加坡企业带来更多的商机。他说：“这是朝正确方向迈进的一步，而我们也期待中国接下来会采取更多举措，进一步扩大经济对外开放。”

张志贤明天（13日）将前往上海，参加汇聚在华新加坡人的“新加坡日”活动，并会见中共政治局委员、上海市委书记李强。他之后将前往陕西省延安市逗留两天，与中共政治局委员、中组部部长陈希主持第七届新中领导力论坛。

以下为张志贤接受《新华日报》电邮访问全文：

一、在苏州工业园区建成的25年中，您一共访问过园区多少次？这些年来，园区的发展变化中让您印象最深刻的有哪几方面？您对江苏的总体印象是什么？

自1994年苏州工业园区成立以来，我曾多次访问过园区。当时，我有幸以一名年轻的财政与交通部政务部长的身份，委任中新苏州工业园区联合协调理事会的成员之一。2011年，我担任协调理事会的新方主席。我最后一次访问园区是在2014年，那年也是园区成立的20周年。今年，我很高兴能再次回到园区，与江苏和苏州的老朋友一起庆祝园区成立25周年。

每次参观园区，园区的城市规划以及街道和林荫大道的设计，都让我倍感熟悉。园区在25年内取得了迅速的发展——它从一片阡陌纵横的农田水乡发展成一个经济蓬勃的现代化综合性城镇。苏州工业园区现在已是中国最顶尖的园区，它自2015年来连续三年居中国经济技术开发区之榜首。除此之外，园区也是一个宜居城市，更是良好治理、适应能力及永续创新的典范。

苏州工业园区的发展也可视为江苏发展的缩影。我第一次访问江苏省是在1984年，当时我到访了南京、苏州和无锡。江苏一直以来以其历史文化和宏伟壮观的景色而闻名。为配合中国的改革开放政策，江苏借助了其丰富的人才资源，结合了江苏人特有的创业精神，蜕变成一个现代化、充满活力和富有创新精神的省份。如今，江苏的生产总值在中国各省中排名第二，在长三角区域一体化中也扮演着举足轻重的角色。

二、苏州工业园区是中新两国政府间第一个合作项目，是江苏和苏州高速发展的精彩篇章。园区已连续三年位居中国经济开发区综合考评之首。您如何评价这种合作模式及其意义？在发展的新阶段，您认为园区未来的发展方向如何？应在哪几个领域加大力度？

苏州工业园区作为新中首个政府间合作项目，一直扮演着新中合作的探路者角色，也是两国友好合作的标志。苏州工业园成立之初，主要是为了创造一个能让中国更全面地借鉴新加坡经济发展和公共行政经验的平台，以配合当时中国的工业化过程。如今，苏州工业园区的发展已超越了一般传统工业园区。其社区充满活力，生物医药和纳米技术等新兴高科技产业也正稳步发展。

让我很欣慰的是，园区在中国被视为有效的发展模式，并在江苏其他城市，以及新疆的霍尔果斯、安徽的滁州和浙江的嘉兴被复制推广。基于园区所获得的成功，我们也陆续推出了两个新中政府间合作项目，即2008年成立的中新天津生态城， 以及2015年成立的中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

园区下一阶段的发展将配合中国的发展重点。我有信心，园区将继续扮演着探路者角色，开拓新领域，尤其在推动创新创业，及取得高质量发展等方面。我也希望新中两国能在园区下一阶段的发展旅程中，不断深化和更新合作，并继续25年以来的互相借鉴与学习。

三、2018年，您见证了新加坡科学技术研究机构（A*STAR）与苏州工业园区管委签署协议，在园区设立新加坡全球创新联盟办公室（Global Innovation Alliance）。园区也在花大力度聚焦生物医药、纳米技术应用、人工智能等新兴产业。如何将经济优势转为科技优势，打造智慧园区，新加坡方面是否有先进经验可供借鉴？

创新是释放技术潜能和推动可持续经济增长的关键。新加坡企业发展局、新加坡科技研究局和苏州工业园区管理委员会于2018年9月签署的关于深化科技创新创业与商业化领域合作的谅解备忘录，是新加坡与苏州合作创造有利于创新生态系统的一个好范例。

基于此谅解备忘录，新加坡科技研究局正筹备在园区设立其第一个海外企业合作中心。通过此中心，新加坡科技研究局将携手园区管委会，促进新加坡与中国科技公司的跨境合作，以及鼓励并支持中小企业在园区实现产业化和海外市场推广。

要把传统经济转型升级至创新驱动型经济，培养人才和终身学习也至关重要。面对日新月异的科技与数字技术发展，劳动队伍必须不断提升自己并精深技能，才能保持竞争力，确保自己不会被淘汰。新加坡在2016 年推出了技能创前程计划，旨在为所有国人提供终身学习的机会。此外，加强获取和使用技能之间的联系也很重要。因此，我们与业界领袖和教育工作者合作，确定各行业所需的特定技能，并设计各种培训计划，协助我国劳动队伍学习这些专业能力。例如在数码技能方面，我们推出了加快培训专才计划（资讯通信业），协助专业人士掌握各行各业所需的资讯通信技术技能。我们也经常与苏州的官员分享交流各自的最佳实践，互相学习切磋。

四、江苏地处“一带一路”与长江经济带的交汇点，具有重要战略意义。如今长三角产业一体化蓝图越来越清晰，园区在江苏南通，宿迁，和安徽滁州等地也相继开发姊妹园区。您认为中新企业该如何抓住这一机遇，有所作为？

长三角区域包含了中国最发达的一些城市，如上海、苏州和杭州，而各城市也各有优势。为推进长三角区域市场一体化，各城市正努力改善长三角基础设施的连通性，简化区域办事流程等等，以促进区域内的商品、主意和人才流动。这将为中国和新加坡企业，例如物流和专业服务领域，带来增长机遇和商机。苏州工业园的姐妹园区能为想在长三角区域扩充业务的新加坡企业提供一个熟悉和舒适的基地。

五、3月15日，中国十三届全国人大二次会议表决通过了《中华人民共和国外商投资法》，是中国扩大对外开放，促进外商投资的重要举措。请问您如何看待这部新法的颁布？《外商投资法》在新加坡国内的投资商和企业中反响如何？新方是否也会相应实施一些措施，继续鼓励新加坡企业来中国投资？

新加坡和中国享有着紧密的经贸联系。新加坡自2013年来连续6年成为中国最大的外资来源国。2018年，新加坡在华投资同比增长了9.4%，达到53亿美元。

最近通过的《外商投资法》目的在于改善外资营商环境。这将创造更可预测及更具吸引力的投资环境，并为新加坡企业带来更多的商机。这是朝正确方向迈进的一步，而我们也期待中国接下来会采取更多举措，进一步扩大经济对外开放。

另一方面，新中两国于2018年11月签署了中新自由贸易协定升级议定书，并在市场准入和各项规则方面都取得重大成果。在升级后的中新自贸协定下，双方也承诺通过工作计划， 进一步讨论投资自由化，以便为两国的投资者提供更多的投资机会。我们期待升级后的中新自贸协定能早日生效，尽早开展这项工作计划，促进新加坡和中国之间的双向投资。

六、2019年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。近几年，“一带一路”沿线合作成了中新两国合作关系中最重要的领域。请问新方在“一带一路”领域将如何布局，加强与中方的合作共赢？苏州工业园区的成功经验又会在其中扮演什么样的角色？

“一带一路”是我与中国国务院副总理韩正所共同主持的新中双边合作联合委员会会议中讨论的重要内容。新中两国将继续深化在“一带一路”倡议下的合作，其包括基础设施互联互通、金融服务互联互通、第三方市场和专业服务，包括法律与司法领域的合作。

新加坡可以成为中国企业走进“一带一路”第三方市场有力的合作伙伴。例如，中国企业可利用新加坡融资和法律咨询相关服务，并与在新加坡的基础设施相关企业加强合作， 从而促进“一带一路”倡议下项目的可持续性。

苏州工业园区的成功和经验也可以为第三方市场提供有益的借鉴。2018 年，新加坡企业发展局与苏州工业园区管理委员会签署了谅解备忘录，旨在促进新加坡与苏州企业建立合作伙伴关系，优势互补，共同开发“一带一路”沿线国家的第三方市场合作项目。

我国李显龙总理也受邀参与月底将在北京进行的一带一路国际合作高峰论坛。他很期待在论坛上与中国领导们探讨新中能如何加强一带一路合作。

七、新苏合作理事会是新加坡与中国7个商务委员会最为全面的理事会之一。自2007 年成立以来，已经成为具有重要影响力的双边合作机制。今后，双方如何进一步创新合作方式，拓展合作领域？譬如在加强双方文化交流、人才交流等方面，新加坡是否会有新的举措？

新加坡与江苏享有友好关系和频密的经济往来。2018年，新加坡是江苏最大的海外投资者，投资涉及领域多，包括房地产、制造业、运输和物流等行业。江苏省的许多大型企业，如沙钢、丰立、永钢、中天钢铁、扬子江船业及恒力也都已进驻新加坡。

新加坡一直都在寻找新的合作方式， 以深化与江苏的关系。除了苏州工业园区，于2007 年成立的新加坡—江苏合作理事会，更为新苏经贸合作注入新活力。2012 年，新苏也设立了新加坡—南京重点项目合作委员会。

新苏合作理事会除了经济合作，也积极探索其他的合作机遇，例如培训和教育方面。自2010年，我们推行了江苏奖学金计划，以培养可为新中两国充当桥梁的学生。为了进一步促进年轻政府官员之间的交流，新加坡贸工部和苏州市政府于2018 年9 月签署了关于通过新加坡政府官员赴苏州深化交流培训的谅解备忘录。这项计划将能促进双方对彼此的了解、交流对未来合作的想法及建立更紧密的人际关系。