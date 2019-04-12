杨荣文卸下嘉里物流联网主席兼执行董事职

前外交部长杨荣文将在下个月31日卸下香港嘉里物流联网主席兼执行董事的职务，以便有更多时间陪伴家人并追求其他兴趣。

嘉里物流联网（Kerry Logistics Network）是马来西亚首富郭鹤年所创立的嘉里集团（Kerry Group）的子公司之一。

杨荣文今晚在个人面簿上发布一封写给嘉里物流联网同事的信，信中透露，郭鹤年小儿子郭孔华将接替其职务。郭孔华自2013年12月起担任嘉里物流联网执行董事。

杨荣文说，他是在约一年前、夫人梁利平大病初愈时，向嘉里物流联网集团总裁马荣楷和母公司嘉里集团表达退休意愿的。“我今年就快65岁了，希望有更多时间陪伴我的家人并追求其他兴趣。”

梁利平是在前年确诊患上鼻腔鼻窦未分化癌的。她之后在美国经历四轮化疗、33次质子束治疗后，终于在去年初康复，但下来两年仍需接受密切观察。

杨荣文透露，他已同意继续担任高级顾问，因此仍会每个月回一趟总部。

他也向同事们说：“我想借此机会感谢大家过去七年中给予的支持、指导、鼓励和友谊。嘉里物流联网不断壮大，并将因您的贡献而继续进步。”

杨荣文也将在下个月31日之后，卸下嘉里控股（Kerry Holdings）董事一职，但将继续担任嘉里集团的高级顾问。

杨荣文曾是我国外交部长，在2011年大选率领人民行动党团队出征阿裕尼集选区，但最后败给了工人党，之后弃政从商。