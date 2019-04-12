教育部澄清：假信息法案不影响学术研讨

58名国内外学者联名致函教育部，担心防止网络假信息和网络操纵法案（POFMA）将影响学术研究与讨论。对此，教育部澄清，法案的覆盖范围仅限于可影响公共利益的假信息，并不会影响学术研究，无论研究呈现的是何种观点。

据《联合早报》取得的信件内容，签署这封信件的学者多数来自国外大学，其中包括香港浸会大学传理学院教授契连·乔治（Cherian George）、密歇根大学罗斯商学院教授林愿清博士，以及香港科技大学公共政策学部资深讲师兼实践教授刘浩典等人。

他们在信中指出，尽管他们意识到POFMA不是针对学术界，也不涵盖个人看法、批评、讽刺（satire）或讥讽性模仿（parody），但身为学者，他们关注的是，POFMA可能将“虚假或具误导性”的事实陈述进行制裁或视为犯法，尤其当大部分学术研究是建立在对既有事实的推翻。

对此，教育部在答复时强调，POFMA并不会限制个人意见，也不会影响学术研究，无论研究呈现的是怎样的观点。教育部也建议这批学者可以参考一些法律教授对这项法案草案所作的陈述。

教育部也透露，已邀请本地六所自治大学为其学者举办讨论会，以澄清他们对于这项法案可能存有的任何疑虑，并期待就法案进行有意义的讨论。