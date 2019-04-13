关闭本地工厂 IBM裁所有员工

全球科技巨头IBM在本地的制造设施将关闭，所有旗下员工将丢工作，人力部表示已获公司通知，将协助被裁员工。

去年5月份至7月之间，新加坡的国际商业机器公司（IBM）进行数轮裁员，如今淡滨尼工厂将被关闭，所剩下的工人都被裁退。

IBM在回复《今日报》询问时表示，IBM将把电脑IBM Z系统的生产线，从新加坡转到美国纽约州波基普西，因为该工厂原本就有生产电力系统，具备所需技术、程序、器材和专才。

总部设在纽约的IBM并没有对外公布确切的裁员数量，只是表示，所有受影响的员工将在2019年7月底之前离开公司。

有本地媒体于2018年引述内部消息指，IBM位于淡滨尼的工厂有400至600名员工。上次裁员计划已经进行了三轮，共裁掉超过200名员工。

根据报道，有数名不愿具名的员工以及分包商表示，有至少70%员工将在这个月底离开公司，其余员工则在7月底离开。员工早在3月初被告知工厂关闭，以及即将停工的消息。

由劳动力发展局（WSG）领导的裁员应对就业援助小组受询时表示，IBM已经通知人力部有关于这次的裁员行动。

发言人表示，WSG、就业与职能培训中心（e2i），以及全国职工总会将在应变与提升计划下，提供员工就业服务援助。

也是电子与电器工业工友联合会（UWEEI）执行秘书的职总助理秘书杨益财表示，工会事先接到了IBM关于裁员的通知，并且正与公司密切合作，协助被裁的员工。