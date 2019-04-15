我国合格选民比2017年中增近8万人

（早报讯）选民名册经修订后，合格选民有259万4740人，比上一次在2017年中修订时多7万9418人。

隶属总理公署的选举局星期一发文告说，公民可通过四种方式查看选民名册内的个人资料是否正确。

国人可到选举局网站，也可携带身份证或护照，到住家附近的民众联络所或民众俱乐部，又或者到位于布连拾连路11号（11 Prinsep Link）的选举局查询资料。

旅居海外的新加坡人则可到10个指定的海外领事馆与大使馆查阅资料。这些指定地点分布在美国华盛顿、旧金山和纽约；中国北京、上海和香港；澳大利亚坎贝拉、英国伦敦、日本东京，以及阿拉伯联合酋长国的迪拜。

之前因没有投票被除名的国人可申请恢复选民资格，在下来的选举中拥有投票权。选举局鼓励他们尽早提出申请，因为选举令状一旦颁布，当局就会停止让国人申请恢复选民资格。

目前旅居海外的国人若名字已列入选民名册，可向当局申请在来届选举中以海外选民身份投票。有意成为海外选民的国人，必须于2016年2月1日至2019年1月31日之间，在本地居住至少30天。根据我国法律，选举令状颁布两天后，申请登记为海外选民的程序就会截止。