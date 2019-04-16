裕廊湖区将建新综合旅游发展项目

（早报讯）新加坡旅游局向业界征求竞标意向书，要在裕廊湖区占地约7公顷地段上，建设集合景点、酒店、餐饮和零售等新综合旅游发展项目。这个地段就位于裕华园地铁站对面，新科学馆毗邻。

贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达今早在旅游局常年旅游大会上致辞时，宣布上述消息。

他说，新地段享有独特的濒水环境，地点在新科学馆和裕廊湖公园毗邻，“我们设想这个地区到2026年将发展成一个重要景点”。

征求竞标意向书（Expression of Interest）即日起展开，今年11月初截止。

另外，徐芳达也宣布，为继续支持本地企业创新发展，圣淘沙发展局将推出圣淘沙企业创新计划（Sentosa x Enterprise），鼓励企业利用圣淘沙，作为发展和测试创新概念或生活时尚体验的沙盒。

为和商业伙伴分担生意风险，圣淘沙发展局将以负担得起的租金，让商业伙伴租用空间，并会同时提供执照和监管批核方面的的支援。

今年的旅游业大会以“打造未来的旅游业”（Building Tourism for the Future）为主题，旨在鼓励业界跟上世界变化，继续保持吸引力。

徐芳达说，旅游业对我国国内生产总值的贡献约4%，其核心行业提供了超过6万份工作。

“去年的外国入境旅客及旅游收益连续三年创下历史新高......但我们不能因而感到自满，应继续优化我们的表现，并通过新投资和重振计划，加强竞争力”。