人力部拟推指导守则鼓励企业设休息区

（早报讯）人力部计划今年内推出指导守则，让雇主参考能如何腾出并打造适当的休息空间，让旗下工人有一个安全、舒适的环境小歇片刻。

人力部兼国家发展部政务部长扎吉哈今天在人力部的常年工作研讨会致辞时透露上述消息。

他说，透过同劳资政协助伙伴的紧密合作，我国这些年来出台“就业奖励”（Workfare）及“维护职工权益”（WorkRight）计划，为工人谋取应有福利及公平的待遇。接下来，当局希望透过“关怀员工计划”（Workcare）以改善工人的工作环境。

“很多外包工人的工作场地完全没有适当的休息空间，我们也碰过国人在临时铺设的空间，或再楼梯间及公共场所等地方休息，这并不合理，我相信我们能加以改善这个情形。”

扎吉哈指出，人力部将先了解并探讨企业能如何为旗下的清洁工人设立休息区，本月起已对20家机构进行访问，了解它们对于设立休息区所面对的局限及需求。这些机构包括食阁、购物商场以及商业大楼等，当局希望在今年第四季度前收集200家机构的意见及反馈。

他说：“目前，这类休息区的情况与环境参差不齐，有些休息区设在停车场或地下层的角落，相当窄小且闷热，像食阁等空间有限的场所，工人或得在大庭广众下休息，也有工人须在楼梯口或垃圾收集站小歇片刻。”

“除了专属休息空间，受访工人也希望有储藏、通风、冷热饮等基本设施……我们收集反馈后，会同劳资政伙伴在年底前合作推出指导守则， 协助公司设立工人专属休息区。”