陈振声：公务员只要认真履行公务 则不必担心后果

政治职务者的责任是承担公众压力，让公务员可自信灵活地尝试新点子，当出错时，也不会不分青红皂白地问责。因此，公务员只要认真履行公务，不畏惧和不偏私，则不必担心后果。

主管公共服务的贸工部长陈振声今晚（4月16日）在行政服务常年晚宴及擢升仪式上发表主题演讲，对在场约300名公务员作出上述承诺。

他说，近日一些事件使公共服务部门的诚信遭受质疑。“一些机会主义者和其他心怀好意的人士问：‘我们能否相信公共服务部门能自我监督、检视自身盲点？我们能否相信公共服务部门会对所犯的错负责？”

陈振声认为，诚信分为两类，一是坦诚自身优缺点，并承认有必要做得更好，二则是为所作所为负责。

“要检视自身盲点，我们决不能以为自己拥有最好的点子、所有必要的技能，或是能够单独执行任务。这就是为何我们必须建立多样化团队，以具备韧性。”

陈振声因此呼吁公共服务部门检讨其挑选和培养领袖的方式。他说：“我们拥有一套完善的遴选和晋升体系。而体系越是完善，以相同指标来衡量所有人的风险就越高。但如果我们都如出一辙，将使得体系脆弱易碎。”

公共服务部门因此需要广纳具有多样化技能的人才，以建立其韧性。

至于问责方面，陈振声说，他在公共服务任职多年，深知每个级别的主管都有其职责。“当出错时，我们不会怨天尤人，进行集体问责或是不分青红皂白地惩处。”

“大家都知道，只要认真地各司其职，不畏惧和不偏私，就不必担心后果。最重要的是，我们会共同努力，以团结的姿态，从错误中恢复。”

陈振声也强调，身为政治职务者，承担公众压力是他的责任，以便公共服务部门能有信心和空间来尝试新点子。

“另一方面，公共服务部门的责任是不要有先入为主的预设，而是提呈最强有力的方案，让我们可集体决策，以国家和人民为首位。”

副总理兼国家安全统筹部长张志贤是晚宴的主宾。今年共有13名公务员加入行政服务官的行列，另外59名行政官获擢升。